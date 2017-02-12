Karşıyaka 0 - Hatayspor 3
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KARŞIYAKA 0 - HATAYSPOR 3

Karşıyaka 0 - Hatayspor 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Karşıyaka ile Hatayspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.

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Karşıyaka 0 - Hatayspor 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Karşıyaka ile Hatayspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 3-0 kazandı.

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Tugay Kırcalı (52' Ali Kemal Özkan), Tayfun Pektürk, Okan Şahingöz (62' Mahmut Temür), Battal Demirbilek, Arif Cılak (76' Mustafa Aşan), Anıl Çıracı, Can Erdem

Teknik Direktör: Turgut Uçar

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Ali Fırat Okur, Sadi Karaduman, Tolga Çavdar, Mithat Yaşar, Yılmaz Özeren, Emin Altunay (46' Selim Ilgaz), Taha Balcı (72' Ömer Yıldız), Caner Hüseyin Bağ (89' Muhammed Burak Taşdemir)

Teknik Direktör:

Hakem: Tolga Kadaz, Cemalettin Gündoğdular, Gökhan Özkan, Gökhan Esen

Goller: DK 50: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor), DK 56: Mithat Yaşar (Hatayspor), DK 90: Ömer Yıldız (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 12: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka), DK 34: Mithat Yaşar (Hatayspor), DK 34: Tayfun Pektürk (Karşıyaka), DK 37: Cenk Özbey (Karşıyaka), DK 60: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka), DK 73: Battal Demirbilek (Karşıyaka), DK 80: Tolga Çavdar (Hatayspor), DK 90: Muhammed Burak Taşdemir (Hatayspor)

Kırmızı Kart: DK 36: Tayfun Pektürk (Karşıyaka)

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