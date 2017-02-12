Kırklarelispor 0 - Aydınspor 1923 1
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KIRKLARELİSPOR 0 - AYDINSPOR 1923 1

Kırklarelispor 0 - Aydınspor 1923 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Kırklarelispor ile Aydınspor 1923 Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Aydınspor 1923 1-0 kazandı.

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Kırklarelispor 0 - Aydınspor 1923 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Kırklarelispor ile Aydınspor 1923 Kırklareli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Aydınspor 1923 1-0 kazandı.

Kırklarelispor: Polat Keser, Saffet Gurur Yazar, Davut Babur, Bahadır Öztürk, Mikail Albayrak, Osman Torun, Şahinali Terzi, Soner Birinci (55' Nazif Şener), Oğuzhan Erdoğan, Sedat Debreli (46' Ahmet Baykal), Mert Sinan Pekesen (65' Özkan Toprak)

Teknik Direktör: Ekrem Al

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu, Erdi Bakırcı, Süleyman Özdamar, Nezir Özer (76' Burak Can Balcı), Ömer Karancı, Vedat Budak (66' Reşo Akın), Gürcan Gözüm, Oğuzhan Kayar (68' Reşo Akın), Mustafa Tahir Babaoğlu, Berat Ali Genç (90' Serkan Özdemir)

Teknik Direktör: Necat Gürpınar

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Ogün Kamacı, Ali Uğurtan Demirtaş, Emre Yüksel

Gol: DK 53: Vedat Budak (Aydınspor 1923)

Sarı Kartlar: DK 51: Saffet Gurur Yazar (Kırklarelispor), DK 53: Davut Babur (Kırklarelispor), DK 63: Vedat Budak (Aydınspor 1923), DK 63: Erdi Bakırcı (Aydınspor 1923), DK 78: Mustafa Tahir Babaoğlu (Aydınspor 1923), DK 78: Osman Torun (Kırklarelispor), DK 85: Polat Keser (Kırklarelispor), DK 88: Şahinali Terzi (Kırklarelispor), DK 90: Bahadır Öztürk (Kırklarelispor)

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