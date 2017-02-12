İşte Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 20. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Barry James Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marc Kıbong Mbamba, Amır Hadzıahmetovıc, Moryke Fofana, Jagos Vukovıc, Serkan Kırıntılı

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Zeki Yıldırım, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Mostapha El Kabır, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Saso Fornezzı, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Serkan Çınar, Alpaslan Dedeş, Orkun Aktaş, Bülent Birincioğlu

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