Gümüşhanespor 2 - MKE Ankaragücü 1
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GÜMÜŞHANESPOR 2 - MKE ANKARAGÜCÜ 1

Gümüşhanespor 2 - MKE Ankaragücü 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Gümüşhanespor ile MKE Ankaragücü Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gümüşhanespor 2-1 kazandı.

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Gümüşhanespor 2 - MKE Ankaragücü 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Gümüşhanespor ile MKE Ankaragücü Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 2-1 kazandı.

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Taner Koç, Mehmet Cansın Çiçek, Rıdvan Koçak, Mehmet Menderes Önkuzu (90' İsmail Köse), Serhat Mermer, Cumhur Yılmaztürk, Muhammed Çalhanoğlu (46' Alperen Pak), Cem Sultan (85' Ali Sakal), Ali Özgün

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Sezgin Coşkun, Cenk Kaplan, Emre Kara (46' Hurşit Taşcı), Ferhat Çulcuoğlu, Emre Şahin (59' Orhan Gülle), Ömer Bozan, Muhammed Gönülaçar, Harun Aydın, Erhan Şentürk (67' Kenan Özer), Muharrem Ozan Cengiz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Hakan Ceylan, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak, Erdem Temel

Goller: DK 14: Cem Sultan (Gümüşhanespor), DK 27: Ali Özgün (Gümüşhanespor), DK 37: Ömer Bozan (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 11: Ömer Bozan (MKE Ankaragücü), DK 37: Emre Şahin (MKE Ankaragücü), DK 45: Ferhat Çulcuoğlu (MKE Ankaragücü), DK 49: Alperen Pak (Gümüşhanespor), DK 90: Hasan Hüseyin Akınay (Gümüşhanespor), DK 90: Rahmi Muhammet Akyazı (Gümüşhanespor), DK 90: Taner Koç (Gümüşhanespor), DK 90: Muhammed Gönülaçar (MKE Ankaragücü)

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