Sivasspor 2 - Samsunspor 1
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SİVASSPOR 2 - SAMSUNSPOR 1

Sivasspor 2 - Samsunspor 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Sivasspor ile Samsunspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazandı.

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Sivasspor 2 - Samsunspor 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Sivasspor ile Samsunspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazandı.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Gökhan Süzen (46' Leandrinho), İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Hasan Hatipoğlu, Yiğit İncedemir (76' Kerim Avcı), Burhan Eşer (70' Theofanis Gekas), Ahmet Cebe, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Samsunspor: Furkan Köse (67' Tom Muyters), Ahmet Burak Solakel (78' Mustafa Sevgi), Erkam Reşmen, Ousmane N'diaye, Abdülkerim Bardakçı, Kenan Karışık, Kevin Brands (63' Murat Gürbüzerol), Hasan Kılıç, Vedat Bora, Göksu Türkdoğan, Famoussa Kone

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Yıldırım, Mert Güzenge

Goller: DK 47: Ergin Keleş (Sivasspor), DK 58: Ousmane N'diaye (Samsunspor), DK 83: Leandrinho (Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 43: Erkam Reşmen (Samsunspor), DK 50: Ziya Erdal (Sivasspor), DK 76: Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), DK 90: Emre Kılınç (Sivasspor)

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