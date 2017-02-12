SİVASSPOR 2 - SAMSUNSPOR 1

Sivasspor 2 - Samsunspor 1
TFF 1. Lig 20. haftasında Sivasspor ile Samsunspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazandı.
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Gökhan Süzen (46' Leandrinho), İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Hasan Hatipoğlu, Yiğit İncedemir (76' Kerim Avcı), Burhan Eşer (70' Theofanis Gekas), Ahmet Cebe, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ergin Keleş
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Samsunspor: Furkan Köse (67' Tom Muyters), Ahmet Burak Solakel (78' Mustafa Sevgi), Erkam Reşmen, Ousmane N'diaye, Abdülkerim Bardakçı, Kenan Karışık, Kevin Brands (63' Murat Gürbüzerol), Hasan Kılıç, Vedat Bora, Göksu Türkdoğan, Famoussa Kone
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Yıldırım, Mert Güzenge
Goller: DK 47: Ergin Keleş (Sivasspor), DK 58: Ousmane N'diaye (Samsunspor), DK 83: Leandrinho (Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Erkam Reşmen (Samsunspor), DK 50: Ziya Erdal (Sivasspor), DK 76: Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), DK 90: Emre Kılınç (Sivasspor)
Fikstürü - Puan Durumu