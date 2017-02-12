İşte Giresunspor - Şanlıurfaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GİRESUNSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Şanlıurfaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 20. haftasında Giresunspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Giresunspor - Şanlıurfaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Giresunspor - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 20. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Şanlıurfaspor: Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın, Oktay Delibalta, Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Fevzi Özkan, Caner Cavlun, Sinan Ören

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen, Burak Taşkınsoy

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