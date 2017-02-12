Batman Petrol 1 - Pazarspor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Batman Petrol ile Pazarspor Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Batman Petrol 1-0 kazandı.
Batman Petrol: Ahmet Taş, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel, Tolga Yıldız, Mehmet Eksik, Halil Aşut (88' Ramazan Özkabak), Gökhan Ünver, Ramazan Kaya, Veysel Kılıç (74' Serhat Özyılmaz), Mustafa Aydoğdu, Serhan Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
Haberleri İstatistikleri
Pazarspor: Fethi Bilgin, İbrahim Demirer, Mert Ege Özeren, Devrimcan Beyaz, Egemen Zengin, Mehmet Mert Özkaptan (76' Uğur Keskin), İlhan Faruk Güler (65' Yasin Mert Egeli), Hacı Şükrü Çiçek, Maksut Birben, Orhan Ağsay, Ali Özgür Basa
Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sefa Duran, Asker Açıkgöz, İbrahim Utku Erdoğan, Halil İbrahim Sert
Gol: DK 12: Veysel Kılıç (Batman Petrol)
Sarı Kartlar: DK 44: Mehmet Mert Özkaptan (Pazarspor), DK 58: Ensar Çetinkaya (Batman Petrol), DK 65: Halil Aşut (Batman Petrol)
Fikstürü - Puan Durumu