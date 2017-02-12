Bandırmaspor 2 - Altınordu 3
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BANDIRMASPOR 2 - ALTINORDU 3

Bandırmaspor 2 - Altınordu 3

TFF 1. Lig 20. haftasında Bandırmaspor ile Altınordu Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 3-2 kazandı.

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Bandırmaspor 2 - Altınordu 3

TFF 1. Lig 20. haftasında Bandırmaspor ile Altınordu Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 3-2 kazandı.

Bandırmaspor: Okan Koçuk, Gökhan Yılmaz, Brinner, Ömer Kandemir, Bilal Hallaçlar, Yiğit Gökoğlan (54' Mamadou Fofana), Sertaç Çam, Marino (81' Atabey Çiçek), Lukas Droppa, Doğan Karakuş (52' Feridun Kıroğlu), Üstün Bilgi

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Okan Derici (85' Barış Alıcı), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Abdulkadir Parmak (61' Beykan Şimşek), Hasan Kabze (88' Fatih Aktay)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Abdullah Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç, Oktay Önge, Yasin Kol

Goller: DK 17: Hasan Kabze (Altınordu), DK 26: Abdulkadir Parmak (Altınordu), DK 65: Gökhan Yılmaz (Bandırmaspor), DK 74: Feridun Kıroğlu (Bandırmaspor), DK 80: Hasan Kabze (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 37: Ömer Kandemir (Bandırmaspor), DK 46: Abdulkadir Parmak (Altınordu), DK 65: Feridun Kıroğlu (Bandırmaspor), DK 90: Serkan Göksu (Altınordu)

Kırmızı Kart: DK 15: Brinner (Bandırmaspor)

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