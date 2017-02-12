Kırıkhanspor 3 - Dersim Spor 1
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KIRIKHANSPOR 3 - DERSİM SPOR 1

Kırıkhanspor 3 - Dersim Spor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Kırıkhanspor ile Dersim Spor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kırıkhanspor 3-1 kazandı.

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Kırıkhanspor 3 - Dersim Spor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Kırıkhanspor ile Dersim Spor Kırıkhan İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırıkhanspor 3-1 kazandı.

Kırıkhanspor: Lokman Atakol, Alican Özaltun, Mustafa Acar, Bilal Özhan, Güven Gürsoy (74' Bedri Can Özdoğan), İlker Sayan (79' Murat Kara), Hüseyin İbiş, Ömer Gür, Mehmet Akif Şerifoğlu (27' Yasin Reis), Mustafa Olcaytu Ergen, Alican Tez

Teknik Direktör: Yaşar Alemdaroğlu

Dersim Spor: Barış Başkan, Taner Arı, Fuat Onur, İzzet Canlıka, Heybet Rojhat Sevgili (66' Onur Türk), İlhan Aslanoğlu, Emrah Dursun, Volkan Çekirdek, Mert Sarı, Fatih Bolat (54' Ahmet Buğrahan Tuncay), Fırat Bozkurt

Teknik Direktör:

Hakem: Volkan Şeker, Mehmet Şengül, Cemal Alpay, Metin Yalçın

Goller: DK 12: Volkan Çekirdek (Dersim Spor), DK 22: (Kırıkhanspor), DK 45: İlker Sayan (Kırıkhanspor), DK 90: Alican Tez (Kırıkhanspor), DK 90: Alican Özaltun (Kırıkhanspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Mustafa Acar (Kırıkhanspor), DK 45: Alican Tez (Kırıkhanspor), DK 49: Fatih Bolat (Dersim Spor), DK 54: Bilal Özhan (Kırıkhanspor), DK 63: Fuat Onur (Dersim Spor), DK 88: Taner Arı (Dersim Spor), DK 90: Hüseyin İbiş (Kırıkhanspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Taner Arı (Dersim Spor)

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