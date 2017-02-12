Amed Sportif 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 1
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AMED SPORTİF 2 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1

Amed Sportif 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Amed Sportif ile Büyükçekmece Tepecikspor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Amed Sportif 2-1 kazandı.

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Amed Sportif 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Amed Sportif ile Büyükçekmece Tepecikspor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Amed Sportif 2-1 kazandı.

Amed Sportif: Kazım Sarı, Abdullah Çetin, Kamil İçer, Oğuz Çetinkaya, Mansur Çalar (80' Tekin Adar), Yusuf Yağmur (69' Ercan Çapar), Mehmet Sıddık İstemi (90' Koray Şanlı), Şahin Şafakoğlu, Okan Dernek, Deniz Naki, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Ahmet Yurtsever

Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Anıl Abanoz, Cemal İşleyen, Hasan Erbey, Hüseyin Tokmak, Soner Ergençay (85' Recep Onur Çelik), Gökhan Çakır, Rıdvan Çelik (46' Halil Çelik), Burak Sarı, Ömer Yalçın, Semih Mustafa Usta

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Hakem: Levent Balcı, Ercan Aydın, Ersin İşsever, Ulaş Aksoy

Goller: DK 25: Murat Yılmaz (Amed Sportif), DK 61: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Murat Yılmaz (Amed Sportif)

Sarı Kart: DK 56: Okan Dernek (Amed Sportif)

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