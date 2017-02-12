AMED SPORTİF 2 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1

Amed Sportif 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Amed Sportif ile Büyükçekmece Tepecikspor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Amed Sportif 2-1 kazandı.
Amed Sportif: Kazım Sarı, Abdullah Çetin, Kamil İçer, Oğuz Çetinkaya, Mansur Çalar (80' Tekin Adar), Yusuf Yağmur (69' Ercan Çapar), Mehmet Sıddık İstemi (90' Koray Şanlı), Şahin Şafakoğlu, Okan Dernek, Deniz Naki, Murat Yılmaz
Teknik Direktör: Ahmet Yurtsever
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Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Anıl Abanoz, Cemal İşleyen, Hasan Erbey, Hüseyin Tokmak, Soner Ergençay (85' Recep Onur Çelik), Gökhan Çakır, Rıdvan Çelik (46' Halil Çelik), Burak Sarı, Ömer Yalçın, Semih Mustafa Usta
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Levent Balcı, Ercan Aydın, Ersin İşsever, Ulaş Aksoy
Goller: DK 25: Murat Yılmaz (Amed Sportif), DK 61: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Murat Yılmaz (Amed Sportif)
Sarı Kart: DK 56: Okan Dernek (Amed Sportif)
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