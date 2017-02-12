Payas Bel. 1 - Elaziz Belediyespor 1
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PAYAS BEL. 1 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 1

Payas Bel. 1 - Elaziz Belediyespor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Payas Bel. ile Elaziz Belediyespor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Payas Bel. 1 - Elaziz Belediyespor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Payas Bel. ile Elaziz Belediyespor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk (14' Orçun Gencebay), Muhammet Ali Yenilmez, Eşref Koçak, Vehbi Furkan Yıldırım, Fatih Gümüşel, Oğuzhan Baykal (82' Sezer Çelik), Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz, Yunus Emre Mest (71' Ali Yıldırım), Hüseyin Yahyaoğlu

Teknik Direktör: Mehmet Seçkin

Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Emrah Çalışlar, Serhat Maden (77' Hakan Esa), Emrah Yollu, Furkan Camcı (30' Nihat Apaydın), Tufan Deniz Gelen, Ekrem Sütçü, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü, Mehmet Güler, Okan Sarı

Teknik Direktör: Hayati Çubukçu

Hakem: Bilal Çavuş, Murat Taşçıkar, Birtan Yavuz, Barkın Kara

Goller: DK 42: Eşref Koçak (Payas Bel.), DK 79: Hakan Esa (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 20: Emrah Çalışlar (Elaziz Belediyespor), DK 45: Emrah Yollu (Elaziz Belediyespor), DK 61: Yunus Emre Mest (Payas Bel.), DK 70: Ekrem Sütçü (Elaziz Belediyespor), DK 89: Fatih Gümüşel (Payas Bel.), DK 90: Ali Yıldırım (Payas Bel.)

Kırmızı Kartlar: DK 29: Tevfik Şanver (Payas Bel.), DK 84: Ekrem Sütçü (Elaziz Belediyespor)

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