12 BİNGÖLSPOR 2 - BAYRAMPAŞA 2

12 Bingölspor 2 - Bayrampaşa 2
TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında 12 Bingölspor ile Bayrampaşa Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
12 Bingölspor: Erman Öztürk, Şafak Bayraktar, Özkan Yılmaz (87' Mehmet Çiloğlan), Ömerül Faruk İşler, Şahin Çakır, Fatih Yalnız, Gökhan Korkmaz, Anıl Çetin (90' Sercan Sevinç), Hüseyin Çiray, Muhammed Burak Çelik, Burhanettin Çakırefe (89' Burak Kavlak)
Teknik Direktör:
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Bayrampaşa: Yunus Emre Genç, Hüseyin Akoğlu (70' Kubilay Serbest), Güray Fırat, Berkay Çakır, Bülent Kocabey (90' Benhur Keser), Recep Soner Cihan, Polat Güren, Fahri Genç, Furkan Çil, Said Can Açıkalın, Ziya İnday (75' Ahmet Keleş)
Teknik Direktör: Murat Şenvardar
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Hakem: Alper Oran, Abdullah Melih Karaduman, Ali Can Alp, Mehmet Avcı
Goller: DK 4: Fahri Genç (Bayrampaşa), DK 11: Ömerül Faruk İşler (Bayrampaşa), DK 16: Gökhan Korkmaz (12 Bingölspor), DK 31: Gökhan Korkmaz (12 Bingölspor)
Sarı Kartlar: DK 32: Berkay Çakır (Bayrampaşa), DK 34: Burhanettin Çakırefe (12 Bingölspor), DK 41: Hüseyin Çiray (12 Bingölspor), DK 53: Şafak Bayraktar (12 Bingölspor), DK 70: Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor), DK 75: Özkan Yılmaz (12 Bingölspor), DK 80: Furkan Çil (Bayrampaşa), DK 89: Said Can Açıkalın (Bayrampaşa)
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