Ofspor 0 - Bucaspor 2
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OFSPOR 0 - BUCASPOR 2

Ofspor 0 - Bucaspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Ofspor ile Bucaspor Of İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bucaspor 2-0 kazandı.

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Ofspor 0 - Bucaspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Ofspor ile Bucaspor Of İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bucaspor 2-0 kazandı.

Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Adem Sağlam, Emre Aydın (57' Muammer Sarıkaya), Selim Şahin, Arif İşçi, Muhammet Fettahoğlu, Onur Toprak, Oğuz Yıldırım, Sergen İlhan, Hamza Küçükköylü (70' Nevzat Bilen), Talha Aydemir (56' Canberk Özçakır)

Teknik Direktör: İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Bucaspor: Kemal Mert Özyiğit, Emre Özkan, Murat Akyüz, Abdullah Balikuv, Sancar Yıldırım, Şenol Akın (70' Civar Çetin), Erkan Taşkıran (86' Hasan Kaşıkara), Mehmet İncebacak, İbrahim Şirin (75' Alpay Aldemir), Ahmet Tamet, Zafer Çevik

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Hakem: Kadir Sağlam, Mert Türk, Nurettin Dinçer Demir, Burak Özcan

Goller: DK 16: Erkan Taşkıran (Bucaspor), DK 90: Alpay Aldemir (Bucaspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Emre Özkan (Bucaspor), DK 67: Ahmet Tamet (Bucaspor), DK 69: Sancar Yıldırım (Bucaspor), DK 85: Kemal Mert Özyiğit (Bucaspor), DK 86: Muammer Sarıkaya (Ofspor)

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