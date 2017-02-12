Ofspor 0 - Bucaspor 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Ofspor ile Bucaspor Of İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bucaspor 2-0 kazandı.
Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Adem Sağlam, Emre Aydın (57' Muammer Sarıkaya), Selim Şahin, Arif İşçi, Muhammet Fettahoğlu, Onur Toprak, Oğuz Yıldırım, Sergen İlhan, Hamza Küçükköylü (70' Nevzat Bilen), Talha Aydemir (56' Canberk Özçakır)
Teknik Direktör: İbrahim Tolgay Kerimoğlu
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Bucaspor: Kemal Mert Özyiğit, Emre Özkan, Murat Akyüz, Abdullah Balikuv, Sancar Yıldırım, Şenol Akın (70' Civar Çetin), Erkan Taşkıran (86' Hasan Kaşıkara), Mehmet İncebacak, İbrahim Şirin (75' Alpay Aldemir), Ahmet Tamet, Zafer Çevik
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
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Hakem: Kadir Sağlam, Mert Türk, Nurettin Dinçer Demir, Burak Özcan
Goller: DK 16: Erkan Taşkıran (Bucaspor), DK 90: Alpay Aldemir (Bucaspor)
Sarı Kartlar: DK 36: Emre Özkan (Bucaspor), DK 67: Ahmet Tamet (Bucaspor), DK 69: Sancar Yıldırım (Bucaspor), DK 85: Kemal Mert Özyiğit (Bucaspor), DK 86: Muammer Sarıkaya (Ofspor)
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