DÜZYURTSPOR 2 - DENİZLİ BEL. 1

Düzyurtspor 2 - Denizli Bel. 1
TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Düzyurtspor ile Denizli Bel. Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 2-1 kazandı.
Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Samet Aydın, Samet Altuntaş (58' Mustafa Eskihellaç), Emre Akgün, Miraç Acer, Serdar Üçüncü, Emrah Ekmekçi (87' Mahmut Emin Kabul), Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı, Taha Gür, Taşkın Kartal (58' Volkan Bekçi)
Teknik Direktör: Ömer Ortakudas
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Denizli Bel.: Hüseyin Altıntaş, Zekeriya Kaçaroğlu (60' Osman Kaya), Alperen Yazıcı, Emre Sağlık, Osman Keçelioğlu, Serkan Şirin (78' Burak Yılmaz), Hüseyin Atakan Üner, İsmail Dinçer, Yüksel Çelik, Şefik Can Erel (80' Gökhan Aydıngül), Hakan Akman
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sait Tuzcu, Serdar İla, Uğur Akalp, Ömer Kocabey
Goller: DK 16: Hakan Akman (Denizli Bel.), DK 18: Miraç Acer (Düzyurtspor), DK 71: Emrah Ekmekçi (Düzyurtspor)
Sarı Kartlar: DK 34: İsmail Dinçer (Denizli Bel.), DK 84: Samet Aydın (Düzyurtspor), DK 89: Miraç Acer (Düzyurtspor)
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