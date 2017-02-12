İŞTE KASIMPAŞA - İ. BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kasımpaşa - İ. Başakşehir maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kasımpaşa - İ. Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 20. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Abdullah Durak, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Bangaly Fode Koıta, Adem Büyük, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Eren Albayrak, Cengiz Ünder, Mustafa Pektemek, Mahmut Tekdemir, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Özgüç Türkalp
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