Sultanbeyli Bel. - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SULTANBEYLİ BEL. - SAKARYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sultanbeyli Bel. - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sultanbeyli Bel. - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 22. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alpaslan Şen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, Dursun Türk, Fatih Dalgıç, Burak Ayaz, Emrah Şahinçiftçi, Enes Çavuş, Sabur Eser, İbrahim Necipoğlu, Emrah Günden, İbrahim Taylan Uzunoğlu

Teknik Direktör: Sinan Yücer

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Zafer Aydoğdu, Serdar Ümit Deniz, Hüseyin Altuğ Taş, Fikret Topaloğlu, Bora Sevim, Cihan Yıldız, Fatih Özçelik, Burak Bekaroğlu, Mümin Aysever, Erçağ Evirgen

Teknik Direktör:

Hakem: Alpaslan Şen, Kerem Yükünç, Burak Cansız, Erdi Çetin

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