SULTANBEYLİ BEL. - SAKARYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sultanbeyli Bel. - Sakaryaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 22. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alpaslan Şen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, Dursun Türk, Fatih Dalgıç, Burak Ayaz, Emrah Şahinçiftçi, Enes Çavuş, Sabur Eser, İbrahim Necipoğlu, Emrah Günden, İbrahim Taylan Uzunoğlu
Teknik Direktör: Sinan Yücer
Haberleri İstatistikleri
Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Zafer Aydoğdu, Serdar Ümit Deniz, Hüseyin Altuğ Taş, Fikret Topaloğlu, Bora Sevim, Cihan Yıldız, Fatih Özçelik, Burak Bekaroğlu, Mümin Aysever, Erçağ Evirgen
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alpaslan Şen, Kerem Yükünç, Burak Cansız, Erdi Çetin
Maç Detayları - Canlı Anlatım