Afjet Afyonspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

AFJET AFYONSPOR - DARICA G.BİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Afjet Afyonspor ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

283 Okunma

Afjet Afyonspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Afjet Afyonspor ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Peşin yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Afjet Afyonspor : Murat Demir, Ömer Çelik, Yasin Yener, Mehmet Feyzi Yıldırım, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Ramazan Kuzu, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Darıca G.Birliği: Alper Tursun, Selçuk Baştürk, Metehan Yatkın, Cafercan Aksu, Özer Kutlu, Gökhan Erdoğan, Yusuf Orhan, Aziz Kızılgün, Doğancan Aynacı, Hayrullah Bilazer, Deniz Çınar

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Hakem: Yiğit Peşin, Aydın Karsavuran, Enes Vahit Çavuş, Aytaç Coşar

﻿

Futbolda haftanın programı
2
Klasspor'da ilk canlı yayın yapıldı
Terim sportif direktörlüğü anlattı
Afjet Afyonspor takım otobüsüne saldırı
2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Sakaryaspor 1 - Afjet Afyonspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿