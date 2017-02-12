AFJET AFYONSPOR - DARICA G.BİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Afjet Afyonspor ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Peşin yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Afjet Afyonspor : Murat Demir, Ömer Çelik, Yasin Yener, Mehmet Feyzi Yıldırım, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Ramazan Kuzu, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Haberleri İstatistikleri
Darıca G.Birliği: Alper Tursun, Selçuk Baştürk, Metehan Yatkın, Cafercan Aksu, Özer Kutlu, Gökhan Erdoğan, Yusuf Orhan, Aziz Kızılgün, Doğancan Aynacı, Hayrullah Bilazer, Deniz Çınar
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Peşin, Aydın Karsavuran, Enes Vahit Çavuş, Aytaç Coşar
Maç Detayları - Canlı Anlatım