Bergama Bel. - Orhangazispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BERGAMA BEL. - ORHANGAZİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bergama Bel. - Orhangazispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Bergama Bel. ile Orhangazispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bergama Bel. - Orhangazispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Bergama Bel. - Orhangazispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 22. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökçen Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bergama 14 Eylül

Bergama Bel.: Emre İşçiler, Ramazan Altıntepe, Kenan Şahin, Murat Tosun, Emrecan Afacanoğlu, Süleyman Genal, Hüseyin Teker, Cihan İlkme, İlyas Ekiz, Aykut Karaman, Gökhan Şahin

Teknik Direktör: Durmuş Ali Çolak

Orhangazispor: Uğur Adem Gezer, Mehmet Ayaz, Yusuf Kurtuluş, Murat Tan, Ömer Demircan, Muhammet Çiçek, Erkut Başkaya, Yunus Topcu, Mehmet Albayrak, Ercan Karaca, Mehmet Dönmezdemir

Teknik Direktör: Özgür Zengin

Hakem: Gökçen Öztürk, Fatih Çeltikci, Serhat Sağır, Ali Can Soydal

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