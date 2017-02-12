BERGAMA BEL. - ORHANGAZİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bergama Bel. - Orhangazispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Bergama Bel. - Orhangazispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 22. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökçen Öztürk yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bergama 14 Eylül
Bergama Bel.: Emre İşçiler, Ramazan Altıntepe, Kenan Şahin, Murat Tosun, Emrecan Afacanoğlu, Süleyman Genal, Hüseyin Teker, Cihan İlkme, İlyas Ekiz, Aykut Karaman, Gökhan Şahin
Teknik Direktör: Durmuş Ali Çolak
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Orhangazispor: Uğur Adem Gezer, Mehmet Ayaz, Yusuf Kurtuluş, Murat Tan, Ömer Demircan, Muhammet Çiçek, Erkut Başkaya, Yunus Topcu, Mehmet Albayrak, Ercan Karaca, Mehmet Dönmezdemir
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökçen Öztürk, Fatih Çeltikci, Serhat Sağır, Ali Can Soydal
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