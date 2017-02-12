İşte Adliyespor - Orduspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADLİYESPOR - ORDUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adliyespor - Orduspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Adliyespor ile Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adliyespor - Orduspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Adliyespor - Orduspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 22. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Oğuzhan Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Adliyespor: İsmail Sevindi, Kadir Torbacı, Murat Almış, Aykut Çift, Fatih Eren, Onurcan Piri, Ayberk Altan, Temel Taşkın, Şükrü Topal, Necmi Çoban, Caner Özden

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Orduspor: Mert Can Elik, Yunus Şimşek, Burak Özsoy, Arda Arslan, Özgen Erdem, Murat Torun, Burak Demireğen, Emre Usta, Asım Can Çaykıran, Oğuz Yılmaz, Furkan Mızrak

Teknik Direktör:

Hakem: Oğuzhan Uğurlu, İsmail Semih İleri, Samet Özkul, Burak Kaplan

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