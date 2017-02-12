Muğlaspor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...
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MUĞLASPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Muğlaspor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Muğlaspor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Muğlaspor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Muğlaspor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bayram Başkan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Muğla Atatürk

Muğlaspor: Hasan Kaya, Akın Alkan, Fatih Gültekin, Yasin Tosun, Osman Bodur, Mertcan Demirer, Emre Gemici, Tuncay Öndel, Berkay Günay, Cuma Ali Üzüm, Ozan Özkan

Teknik Direktör: Cevat İrez

Tarsus İdman Yurdu: Cemal Kavalcı, Emre Taşkoparan, Gökhan Çırak, Muzaffer Özcanlı, İlyas Kubilay Yavuz, Abdurrahman Ayhanoğlu, Sefa Durmuş, Yılmaz Can Taşkıran, Fırat Hekimoğlu, Sefa Aktepe, Yaşar Memişoğullarından

Teknik Direktör: Rıza Tuyuran

Hakem: Bayram Başkan, Engin Gökçe, Kerem Candaş, Ramazan Onat

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