MUĞLASPOR - TARSUS İDMAN YURDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Muğlaspor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Muğlaspor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bayram Başkan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Muğla Atatürk
Muğlaspor: Hasan Kaya, Akın Alkan, Fatih Gültekin, Yasin Tosun, Osman Bodur, Mertcan Demirer, Emre Gemici, Tuncay Öndel, Berkay Günay, Cuma Ali Üzüm, Ozan Özkan
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Tarsus İdman Yurdu: Cemal Kavalcı, Emre Taşkoparan, Gökhan Çırak, Muzaffer Özcanlı, İlyas Kubilay Yavuz, Abdurrahman Ayhanoğlu, Sefa Durmuş, Yılmaz Can Taşkıran, Fırat Hekimoğlu, Sefa Aktepe, Yaşar Memişoğullarından
Teknik Direktör: Rıza Tuyuran
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Hakem: Bayram Başkan, Engin Gökçe, Kerem Candaş, Ramazan Onat
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