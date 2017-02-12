İŞTE MALTEPESPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Maltepespor - Diyarbekirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Maltepespor - Diyarbekirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 22. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Seser Tuna yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Maltepe Hasan Polat
Maltepespor: Kerim Deler, Tolga Aydın, Hüseyin Rüzgar, Vijdan Aladağ, Muzaffer Özkaya, Hacı Ömer Doğru, Hasan Dülgeroğlu, Emre Aydın, Emre Avcı, Samet Eker, Savaş Yorulmaz
Teknik Direktör: Orhan Gençer
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Diyarbekirspor: Abdurrahman Emir Alagöz, Ergun Cengiz, Tunç Murat Behram, Serdar Cansu, Mehmet Özdıraz, Yakup Demir, Fahrettin Bıyıklı, Enis Gül, Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Onur Bilgin
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Seser Tuna, Şefik Öner, Burak Celep, Metin Ataş
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