İşte Maltepespor - Diyarbekirspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE MALTEPESPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Maltepespor - Diyarbekirspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 22. haftasında Maltepespor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

343 Okunma

İşte Maltepespor - Diyarbekirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Maltepespor - Diyarbekirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 22. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Seser Tuna yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Maltepe Hasan Polat

Maltepespor: Kerim Deler, Tolga Aydın, Hüseyin Rüzgar, Vijdan Aladağ, Muzaffer Özkaya, Hacı Ömer Doğru, Hasan Dülgeroğlu, Emre Aydın, Emre Avcı, Samet Eker, Savaş Yorulmaz

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Diyarbekirspor: Abdurrahman Emir Alagöz, Ergun Cengiz, Tunç Murat Behram, Serdar Cansu, Mehmet Özdıraz, Yakup Demir, Fahrettin Bıyıklı, Enis Gül, Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Onur Bilgin

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Hakem: Seser Tuna, Şefik Öner, Burak Celep, Metin Ataş

﻿

Futbolda haftanın programı
2
Klasspor'da ilk canlı yayın yapıldı
Terim sportif direktörlüğü anlattı
2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Diyarbekirspor 2 - Muğlaspor 1
Orduspor 1 - Maltepespor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿