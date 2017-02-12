SİLİVRİSPOR - ERBAASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Silivrispor - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Silivrispor - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 22. Haftasında Silivri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Davut Dakul Çelik yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Silivri
Silivrispor: Güray Kula, İbrahim Fatih Dilek, Yunus Yaşar, Oğuz Yavuz, Güney Polat, Yusuf Atay, Vahit Yaşar, Cihan Topaloğlu, Fuat Yaman, Fahri Eren Pamuk, Gökdeniz Varol
Teknik Direktör: Alptuğ Urgancı
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Erbaaspor: Çağrı Can Tanrıbilir, Serkan Doğan, Rıdvan Gökçe, Berk Kal, Sinan Akaydin, Doğan Can Davas, Furkan Karabatak, Muhammed Ali Kurt, Osman Bayrak, Özcan Polat, Onur Şirin
Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan
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Hakem: Davut Dakul Çelik, Fatih Acar, Adem Şahin, Ahmet Oğuz Yılmaz
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