Silivrispor - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SİLİVRİSPOR - ERBAASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Silivrispor - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Silivrispor ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Silivrispor - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Silivrispor - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 22. Haftasında Silivri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Davut Dakul Çelik yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Silivri

Silivrispor: Güray Kula, İbrahim Fatih Dilek, Yunus Yaşar, Oğuz Yavuz, Güney Polat, Yusuf Atay, Vahit Yaşar, Cihan Topaloğlu, Fuat Yaman, Fahri Eren Pamuk, Gökdeniz Varol

Teknik Direktör: Alptuğ Urgancı

Erbaaspor: Çağrı Can Tanrıbilir, Serkan Doğan, Rıdvan Gökçe, Berk Kal, Sinan Akaydin, Doğan Can Davas, Furkan Karabatak, Muhammed Ali Kurt, Osman Bayrak, Özcan Polat, Onur Şirin

Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan

Hakem: Davut Dakul Çelik, Fatih Acar, Adem Şahin, Ahmet Oğuz Yılmaz

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