Mersin İdmanyurdu 2 - Boluspor 2
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MERSİN İDMANYURDU 2 - BOLUSPOR 2

Mersin İdmanyurdu 2 - Boluspor 2

TFF 1. Lig 20. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Boluspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Mersin İdmanyurdu 2 - Boluspor 2

TFF 1. Lig 20. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Boluspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Mersin İdmanyurdu: Nikolay Mihaylov, Milan Mitrovic, Mehmet Enes Sığırcı, Abdülkadir Korkut, Gökhan Akkan, Güven Varol, Nurullah Kaya, Tolga Şahin, Sinan Kaloğlu (67' Emrah Özyaylaz), Tita (83' Hakan Olkan), Ricardo Pedriel (75' Mahmut Metin)

Teknik Direktör: Memduh Özbalta

Boluspor: Erdi Yokuşlu, Hakan Arslan, Fatih Turan (81' Kadir Bekmezci), Alim Öztürk, Mamadou Diarra, Anco Jansen, Abdulkadir Özdemir, Yusuf Emre Gültekin (59' Andre Santos), Rydell Poepon, Guido Kocer (70' Musa Sinan Yılmazer), Mitchell Te Vrede

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Muhammet Yumak, Murat Ergin Gözütok, Selim Özen

Goller: DK 2: Anco Jansen (Boluspor), DK 9: Erdi Yokuşlu (Mersin İdmanyurdu), DK 41: Ricardo Pedriel (Mersin İdmanyurdu), DK 89: Abdulkadir Özdemir (Boluspor)

Sarı Kartlar: DK 28: Milan Mitrovic (Mersin İdmanyurdu), DK 29: Tita (Mersin İdmanyurdu), DK 44: Nurullah Kaya (Mersin İdmanyurdu), DK 74: Mamadou Diarra (Boluspor), DK 90: Gökhan Akkan (Mersin İdmanyurdu), DK 90: Abdulkadir Özdemir (Boluspor)

Kırmızı Kart: DK 64: Nurullah Kaya (Mersin İdmanyurdu)

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