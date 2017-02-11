BURSASPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bursaspor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Merter Yüce, Pablo Martın Batalla, Rıcardo Wıllıam Faty, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Boban Jovic, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Tomas Sıvok, Deniz Yılmaz
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Sımon Thorup Kjaer, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Moussa Sow, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Martın Skrtel, Jeremaın Marcıano Lens, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım