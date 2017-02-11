ESKİŞEHİRSPOR 1 - MANİSASPOR 5

Eskişehirspor 1 - Manisaspor 5
TFF 1. Lig 20. haftasında Eskişehirspor ile Manisaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 5-1 kazandı.
Eskişehirspor: Ruud Boffin, Uğur İnceman, Jerry Akaminko, Tarık Çamdal, Kamil Ahmet Çörekçi, Erkan Zengin, Hürriyet Güçer, Kaan Kanak (34' Chikeluba Ofoedu), Ramazan Övüç (63' Axel Meye), Dorukhan Toköz (46' Semih Şentürk), Bruno Mezenga
Teknik Direktör: Mehmet Tezcan
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Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu (80' Slavko Perovic), Nikola Mikic, Emre Öztürk, Ufuk Budak, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Daniel Dimov, Gökhan Sazdağı (69' Bilal Sebaihi), Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay, Caner Ak
Goller: DK 38: Ufuk Budak (Manisaspor), DK 53: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 72: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 74: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 76: Bilal Sebaihi (Manisaspor), DK 84: Erkan Zengin (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 48: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 50: Ramazan Övüç (Eskişehirspor), DK 50: Gökhan Sazdağı (Manisaspor), DK 76: Semih Şentürk (Eskişehirspor)
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