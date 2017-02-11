Eskişehirspor 1 - Manisaspor 5
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ESKİŞEHİRSPOR 1 - MANİSASPOR 5

Eskişehirspor 1 - Manisaspor 5

TFF 1. Lig 20. haftasında Eskişehirspor ile Manisaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisaspor 5-1 kazandı.

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Eskişehirspor 1 - Manisaspor 5

TFF 1. Lig 20. haftasında Eskişehirspor ile Manisaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 5-1 kazandı.

Eskişehirspor: Ruud Boffin, Uğur İnceman, Jerry Akaminko, Tarık Çamdal, Kamil Ahmet Çörekçi, Erkan Zengin, Hürriyet Güçer, Kaan Kanak (34' Chikeluba Ofoedu), Ramazan Övüç (63' Axel Meye), Dorukhan Toköz (46' Semih Şentürk), Bruno Mezenga

Teknik Direktör: Mehmet Tezcan

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu (80' Slavko Perovic), Nikola Mikic, Emre Öztürk, Ufuk Budak, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı, Daniel Dimov, Gökhan Sazdağı (69' Bilal Sebaihi), Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay, Caner Ak

Goller: DK 38: Ufuk Budak (Manisaspor), DK 53: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 72: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 74: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 76: Bilal Sebaihi (Manisaspor), DK 84: Erkan Zengin (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 48: İsmail Haktan Odabaşı (Manisaspor), DK 50: Ramazan Övüç (Eskişehirspor), DK 50: Gökhan Sazdağı (Manisaspor), DK 76: Semih Şentürk (Eskişehirspor)

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