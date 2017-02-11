OSMANLISPOR 0 - TRABZONSPOR 1

Osmanlıspor 0 - Trabzonspor 1
Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor Osmanlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Aykut Demir, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Avdija Vrsajevic, Mehmet Güven, Musa Çağıran (68' Dzon Delarge), Adrien Regattin (82' Erdal Kılıçaslan), Thievy Bifouma, Badou Ndiaye, Pierre Webo (81' Raul Rusescu)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
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Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu (76' Yusuf Erdoğan), Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı, Dame N'doye (86' Hugo Rodallega), Olcay Şahan, Fabian Castillo (66' Carl Medjani)
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler
Gol: DK 16: Olcay Şahan (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Aykut Demir (Osmanlıspor), DK 43: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 53: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 74: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 75: Badou Ndiaye (Osmanlıspor), DK 85: Dzon Delarge (Osmanlıspor)
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