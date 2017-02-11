İŞTE MERSİN İDMANYURDU - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Mersin İdmanyurdu - Boluspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Mersin İdmanyurdu - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 20. Haftasında Mersin Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Mersin
Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Rıcardo Pedrıel Suarez, Tolga Şahin, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu, Melih Gökçek
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Boluspor: Alim Öztürk, Mamadou Dıarra, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Abdulkadir Özdemir, Fatih Nurullah Turan, Hakan Arslan, Yusuf Emre Gültekin, Anco Jansen, Erdi Yokuşlu, Mıtchell Qınten Te Vrede
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Muhammet Yumak, Murat Ergin Gözütok, Selim Özen
Maç Detayları - Canlı Anlatım