İşte Mersin İdmanyurdu - Boluspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MERSİN İDMANYURDU - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Mersin İdmanyurdu - Boluspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 20. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Mersin İdmanyurdu - Boluspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Mersin İdmanyurdu - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 20. Haftasında Mersin Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Mersin

Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Rıcardo Pedrıel Suarez, Tolga Şahin, Nıkolay Borıslavov Mıhaylov, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Güven Varol, Sinan Kaloğlu, Melih Gökçek

Teknik Direktör:

Boluspor: Alim Öztürk, Mamadou Dıarra, Rydellromano Poepon, Guıdo Koçer, Abdulkadir Özdemir, Fatih Nurullah Turan, Hakan Arslan, Yusuf Emre Gültekin, Anco Jansen, Erdi Yokuşlu, Mıtchell Qınten Te Vrede

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Muhammet Yumak, Murat Ergin Gözütok, Selim Özen

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