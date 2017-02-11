Gölcükspor 1 - Kozan Bel.SK 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖLCÜKSPOR 1 - KOZAN BEL.SK 0

Gölcükspor 1 - Kozan Bel.SK 0

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Gölcükspor ile Kozan Bel.SK Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gölcükspor 1-0 kazandı.

281 Okunma

Gölcükspor 1 - Kozan Bel.SK 0

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Gölcükspor ile Kozan Bel.SK Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 1-0 kazandı.

Gölcükspor: İlyas Türengül, Aydın Taşkın, Fatih Sandallı, Mehmet Sayan, Bilal Şeflek, Cenk Cengiz (80' Bahattin Saral), Sami İzcican (64' Ahmet Özer), Cemal Doğu, Sedat Cengiz, Onur Özcan, Ömer Çetinbaş (87' Fatih Yiğen)

Teknik Direktör: Ömer Kalebayır

Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Burçak Özkanca, Ömer İnan, Rıdvan Türker, Özcan Dağ (82' Tayfun Karadağ), Altan Aksoy, Yunus Emre Albayrak, Yaşar Yılmaz, Özgür Akıncı (68' Ercan Güneri), Zeki Sinanoğlu (83' Mehmet Ali Can)

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Erhan Gündoğdu, Ali Tuna, Rauf Türkmen

Gol: DK 81: Sedat Cengiz (Gölcükspor)

Sarı Kartlar: DK 60: Yaşar Yılmaz (Kozan Bel.SK), DK 61: Cemal Doğu (Gölcükspor), DK 69: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 85: Tayfun Karadağ (Kozan Bel.SK), DK 88: Bahattin Saral (Gölcükspor)

﻿

Gölcükspor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
2
Klasspor'da ilk canlı yayın yapıldı
Terim sportif direktörlüğü anlattı
2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Kızılcabölükspor 1 - Gölcükspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿