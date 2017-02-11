Gölcükspor 1 - Kozan Bel.SK 0
TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Gölcükspor ile Kozan Bel.SK Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gölcükspor 1-0 kazandı.
Gölcükspor: İlyas Türengül, Aydın Taşkın, Fatih Sandallı, Mehmet Sayan, Bilal Şeflek, Cenk Cengiz (80' Bahattin Saral), Sami İzcican (64' Ahmet Özer), Cemal Doğu, Sedat Cengiz, Onur Özcan, Ömer Çetinbaş (87' Fatih Yiğen)
Teknik Direktör: Ömer Kalebayır
Haberleri İstatistikleri
Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Burçak Özkanca, Ömer İnan, Rıdvan Türker, Özcan Dağ (82' Tayfun Karadağ), Altan Aksoy, Yunus Emre Albayrak, Yaşar Yılmaz, Özgür Akıncı (68' Ercan Güneri), Zeki Sinanoğlu (83' Mehmet Ali Can)
Teknik Direktör: Ramazan Silin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Saddam Doğu Yılmaz, Erhan Gündoğdu, Ali Tuna, Rauf Türkmen
Gol: DK 81: Sedat Cengiz (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: DK 60: Yaşar Yılmaz (Kozan Bel.SK), DK 61: Cemal Doğu (Gölcükspor), DK 69: Onur Özcan (Gölcükspor), DK 85: Tayfun Karadağ (Kozan Bel.SK), DK 88: Bahattin Saral (Gölcükspor)
Fikstürü - Puan Durumu