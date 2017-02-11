TEKİRDAĞSPOR 0 - KIZILCABÖLÜKSPOR 0

Tekirdağspor 0 - Kızılcabölükspor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Tekirdağspor ile Kızılcabölükspor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Kemal Özyurt, Hakan Sayar, Rıza Şen, Murat Çelik (67' Mehmet Fırat Demir), Ceyhun Elmas, Serdar Gökkaya (46' Barış Güral)
Teknik Direktör: Erhan Arslan
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Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Semih Ceylan, Ali Helvacı (81' Canberk Ersan), Hüseyin İriç, Cihat Kahraman (65' Özer Ercili), Fatih Arat, Emir Can Sayar (25' Mustafa Altun), Fevzi Can Bozkuş
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Hakem: Burak Pakkan, Ali Orhun Kara, Aykut Küçük, Taner Tuncer
Sarı Kartlar: DK 7: Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor), DK 23: Serdar Gökkaya (Tekirdağspor), DK 35: Fevzi Can Bozkuş (Kızılcabölükspor), DK 90: Hüseyin İriç (Kızılcabölükspor)
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