Ümraniyespor 2 - Elazığspor 1
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ÜMRANİYESPOR 2 - ELAZIĞSPOR 1

Ümraniyespor 2 - Elazığspor 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Ümraniyespor ile Elazığspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

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Ümraniyespor 2 - Elazığspor 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Ümraniyespor ile Elazığspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker (64' Mücahit Albayrak), Oğuz Ceylan, İbrahim Akdağ, Bahadır Taşdelen (46' Abdullah Halman), Samet Asatekin (84' Bulut Kaya), Mahatma Otoo, Timur Temeltaş, Steve Beleck

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Elazığspor: Serdar Kulbilge, Murat Kalkan, Adem Alkaşi, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Tom Silva, Timur Bayram Özgöz (68' Berk Yıldız), Aldin Cajic, Hamidou Traore (79' Lamine Diarra), Olanrewaju Kehinde

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Koray Gençerler, Deniz Turgut, Cumhur Altay, Murat Erdoğan

Goller: DK 34: Aldin Cajic (Elazığspor), DK 65: Steve Beleck (Ümraniyespor), DK 87: Mehmet Yiğit (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 8: Hamidou Traore (Elazığspor), DK 10: Onur Güney (Elazığspor), DK 20: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 21: Tom Silva (Elazığspor), DK 43: Mahatma Otoo (Ümraniyespor), DK 82: Mehmet Yiğit (Elazığspor)

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