Manavgatspor 1 - Bayburtspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Manavgatspor ile Bayburtspor Evrenseki Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Manavgatspor: İsmail Çetin, Muhammet Hastürk, Fikret Sevilgen, Burak Özcan, Ahmet Sarı (82' Kemal Bolat), Anıl Yıldırım, Halil Sağdaş, Emre Toptan, Şerif Doğan, Burak Arslan (46' Enver Ekinci), Öner Yaylacı (46' Ferhat Gerger)
Teknik Direktör: Kamil Atalay
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Bayburtspor: Ramazan Aydın, Yener Demirci, Sertaç Eren, Aykut Topal, Erçin Ilgaz, Onur Karakabak, Sinan Ayar (82' Hasan Üstübücü), Baran Yardımcı (87' Yücel Yıldırım), Batuhan Er, Hasan Gündoğdu (83' Eren Görür), Aykut Sarıdoğan
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Semih Kurt, Turgut Evran, Mehmet Aldemir, Ahmet İlhan Aydın
Goller: DK 63: Ferhat Gerger (Manavgatspor), DK 74: Batuhan Er (Bayburtspor)
Sarı Kartlar: DK 17: Burak Arslan (Manavgatspor), DK 51: Aykut Topal (Bayburtspor), DK 67: Erçin Ilgaz (Bayburtspor), DK 90: Sertaç Eren (Bayburtspor), DK 90: Şerif Doğan (Manavgatspor)
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