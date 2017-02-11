KÜTAHYASPOR 2 - KARACABEY BİRLİK 1

Kütahyaspor 2 - Karacabey Birlik 1
TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Kütahyaspor ile Karacabey Birlik Dumlupınar Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kütahyaspor 2-1 kazandı.
Kütahyaspor: Süleyman Kasap, Furkan Özyurt, Muammer Erdoğdu, Yener Şerif Boz, Osman Bozdağ, Serkan Esen (83' Ahmet Üner), Derviş Hüseyin Güner, Gökhan Kaya (46' Ömer Faruk Boz), Abdülkerim Kılıç, Oğuzhan Demirer, Çağlar Yıldızer (88' Aykut Çakay)
Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü
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Karacabey Birlik : Ramazan Haklı, Erhan Gözetlik, Süleyman Baykuş, Deniz Keskin, Muhammet Serdar Yazıcı, Hurşut Meriç (50' Hüseyin Korkmaz), Ali Serin, Yusuf Efil, Çağrı Gülcü (57' Alp Ertunga Çakıroğlu), Alim Harlak, Samet Taş (87' Süleyman Güneş)
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Kargın, Özgün Karakoçlu, Hasan Okan Baylan, Volkan Akçit
Goller: DK 19: Derviş Hüseyin Güner (Kütahyaspor), DK 21: Alim Harlak (Karacabey Birlik ), DK 35: Çağlar Yıldızer (Kütahyaspor)
Sarı Kartlar: DK 13: Muhammet Serdar Yazıcı (Karacabey Birlik ), DK 24: Samet Taş (Karacabey Birlik ), DK 31: Serkan Esen (Kütahyaspor), DK 56: Furkan Özyurt (Kütahyaspor), DK 75: Süleyman Baykuş (Karacabey Birlik )
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