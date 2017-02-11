Aytemiz Alanyaspor 3 - Gençlerbirliği 0
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AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - GENÇLERBİRLİĞİ 0

Aytemiz Alanyaspor 3 - Gençlerbirliği 0

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazandı.

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Aytemiz Alanyaspor 3 - Gençlerbirliği 0

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Giorgos Tzavellas, Kenneth Omeruo, Darko Lazic (62' Birol Parlak), Fabrice N'sakala, Efecan Karaca, Guy Landel, Emre Akbaba (77' Emre Nefiz), Vagner Love, Junior Fernandes (73' Glynor Plet)

Teknik Direktör: Safet Susiç

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Anıl Karaer, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Serdar Gürler, Abdul Khalili, Kamal Issah (24' Aleksandar Scekic), Bady (46' Vedat Muriqi), Jonathan Ring (46' Murat Duruer), Etien Velikonja

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir, Ali Şansalan

Goller: DK 6: Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), DK 45: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 49: Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 25: Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), DK 44: Darko Lazic (Aytemiz Alanyaspor), DK 90: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

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