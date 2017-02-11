ANKARA DEMİRSPOR 0 - ÇORUM BEL. 0

Ankara Demirspor 0 - Çorum Bel. 0
TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Ankara Demirspor ile Çorum Bel. Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Celal Çırpanlı, Hasan Akdemir, Efşan Geçgin, Kerem Vapurluoğlu, Fatih Baydemir, İbrahim Bingöl, Güney Tutcuoğlu (72' Burak Sürmeli), Furkan Işıkdemir, Hasan Kaya (81' Serdar Karaduman), Muhammed Enes Yılmaz (62' Burak Aydın)
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
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Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Ufuk Arslan, Hüseyin Erol, Ahmet Şahbaz, Akın Karaaslan, Sebahattin Usta (56' Yeldar Yamaç), Ali Kemal Başaran, Mertcan Aktaş (88' Ahmet Köseoğlu), Aykut Emre Yakut, Salim Uzun, Yakup Alkan (75' Yakup Kayış)
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Sayın, Sedat Yavanoğlu, Mustafa Gül, Egemen Artun
Sarı Kartlar: DK 16: İbrahim Bingöl (Ankara Demirspor), DK 50: Mertcan Aktaş (Çorum Bel.), DK 58: Hasan Kaya (Ankara Demirspor), DK 79: Ahmet Şahbaz (Çorum Bel.)
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