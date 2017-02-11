Van BŞB 2 - Kocaelispor 1
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VAN BŞB 2 - KOCAELİSPOR 1

Van BŞB 2 - Kocaelispor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Van BŞB ile Kocaelispor Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Van BŞB 2-1 kazandı.

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Van BŞB 2 - Kocaelispor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Van BŞB ile Kocaelispor Van Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Van BŞB 2-1 kazandı.

Van BŞB: Okan Karabulut, Serkan Silan, İsmail Türkaslan, Gürol Karataş, Salih Tunar, Ali Kurt, Nihat Yılmaz, Medeni Bingöl, Gökhan Öztürk (57' Akın Açık), Mehmet Şirin Soydan (46' Abdullah Temircan), Emre Aktaş (88' Uğur Yağmakan)

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Kadir Gezer, Hamza Mutlu, Mesut Özdemir, Sefa Narin, Mert Yavuz (66' Sinan Pektemek), Burak Özbakır (46' Burak Süleyman), Oğuzhan Türkmen

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Hakem: Adem Sarıtaş, Yavuz Bahadır Ordu, Muhammed Sait Emre Alagöz, Özgür Reha Alıcı

Goller: DK 16: Gürol Karataş (Kocaelispor), DK 38: Serkan Silan (Van BŞB), DK 64: Gürol Karataş (Van BŞB)

Sarı Kartlar: DK 15: Gürol Karataş (Van BŞB), DK 27: Serkan Silan (Van BŞB), DK 30: İsmail Türkaslan (Van BŞB), DK 45: Mesut Özdemir (Kocaelispor), DK 73: Hamza Mutlu (Kocaelispor), DK 90: Murat Soner Başak (Kocaelispor)

Kırmızı Kart: DK 69: Mesut Özdemir (Kocaelispor)

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