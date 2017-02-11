Yeni Malatyaspor 3 - Denizlispor 1
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YENİ MALATYASPOR 3 - DENİZLİSPOR 1

Yeni Malatyaspor 3 - Denizlispor 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-1 kazandı.

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Yeni Malatyaspor 3 - Denizlispor 1

TFF 1. Lig 20. haftasında Yeni Malatyaspor ile Denizlispor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 3-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça (74' Yiğitcan Erdoğan), Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Azubuike Godson, Boubacar Diabang, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, İrfan Başaran (84' Murat Yıldırım), Michael Pereira (80' Sunday Mba), Jonathan Ayite

Teknik Direktör: İrfan Buz

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak, Alfred Sankoh (72' Berkan Afşarlı), Andre Moritz (68' Anıl Taşdemir), Alperen Babacan, Ziya Alkurt, Leandro Kappel (75' Cihan Özkaymak), Yasin Ozan

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Murat Özcan

Goller: DK 43: Boubacar Diabang (Yeni Malatyaspor), DK 62: Michael Pereira (Yeni Malatyaspor), DK 67: Alperen Babacan (Denizlispor), DK 72: Jonathan Ayite (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 5: Jonathan Ayite (Yeni Malatyaspor), DK 38: Murat Akça (Yeni Malatyaspor), DK 45: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 49: Andre Moritz (Denizlispor), DK 50: Alfred Sankoh (Denizlispor), DK 54: Sedat Ağçay (Yeni Malatyaspor), DK 56: Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor), DK 86: Sunday Mba (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Ferhat Kiraz (Yeni Malatyaspor)

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