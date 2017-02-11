İşte Eskişehirspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ESKİŞEHİRSPOR - MANİSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eskişehirspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 20. haftasında Eskişehirspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eskişehirspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Eskişehirspor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Kaan Kanak, Osman Tarık Çamdal, Ruud Jorge Boffın, Jerry Akamınko, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Mehmet Tezcan

Manisaspor: Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Nıkola Mıkıc, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay, Caner Ak

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