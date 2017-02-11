OSMANLISPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Osmanlıspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Aykut Demir, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Avdıja Vrsajevıc, Papa Alıoune Ndıaye, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler
Maç Detayları - Canlı Anlatım