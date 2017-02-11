Osmanlıspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
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OSMANLISPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Osmanlıspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Osmanlıspor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Osmanlıspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Osmanlı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Aykut Demir, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Avdıja Vrsajevıc, Papa Alıoune Ndıaye, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör:

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler

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