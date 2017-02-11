Anagold 24Erzincanspor 2 - Sancaktepe Bel. 1
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ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 2 - SANCAKTEPE BEL. 1

Anagold 24Erzincanspor 2 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Sancaktepe Bel. Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Anagold 24Erzincanspor 2-1 kazandı.

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Anagold 24Erzincanspor 2 - Sancaktepe Bel. 1

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Sancaktepe Bel. Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Anagold 24Erzincanspor 2-1 kazandı.

Anagold 24Erzincanspor: Ahmet Burgaz, Emre Özkurt, Ömer Serbest, Ahmet Kaan Ergün (70' Erdi Kasapoğlu), Safa Yıldırım, Oğuz Küçük, Cebrail Serçek, Sefa Küpeli (86' Barış Şaffak), Atilla Aybars Garhan, Ali Han Tunçer, Ahmet Güney (46' Yavuz Özsevim)

Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Erdinç Kedikli, Alaattin Hamza Ok, Bahadır Erol, Umut Koçin, Ersin Aslantoğ, Caner Solmaz, İrfan Akgün, Anıl Gir (9' Furkan Saki), İlker Avşar

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hakem: Atilla Karaoğlan, Ömer Aslantekin, Kadir Beyaz, Adnan Deniz Kayatepe

Goller: DK 56: Atilla Aybars Garhan (Anagold 24Erzincanspor), DK 62: İrfan Akgün (Sancaktepe Bel.), DK 74: Oğuz Küçük (Anagold 24Erzincanspor)

Sarı Kartlar: DK 11: Safa Yıldırım (Anagold 24Erzincanspor), DK 72: Ahmet Burgaz (Anagold 24Erzincanspor)

Kırmızı Kartlar: DK 5: Erdinç Kedikli (Sancaktepe Bel.), DK 44: Safa Yıldırım (Anagold 24Erzincanspor)

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