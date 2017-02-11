Cizrespor 0 - Altay 3
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CİZRESPOR 0 - ALTAY 3

Cizrespor 0 - Altay 3

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Cizrespor ile Altay Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 3-0 kazandı.

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Cizrespor 0 - Altay 3

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Cizrespor ile Altay Cizre İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 3-0 kazandı.

Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu, Arda Demiral, Süleyman Altuntaş, Kadir Demir (46' Yusuf Duman), Emrah Günaydın, İsmail Baydil, Aykut Eren (87' Doğukan Genç), Ömer Çoban, Ali Karaağaç, Hüseyin Ateş (79' Emrah Şenol), Onur Berber

Teknik Direktör: Fethi Çokkeser

Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Necdet Kaba, Hayrullah Çelik, Hikmet Yiğit Yöney, Halil Karataş, Halil Yılmaz, Yolcu Mansız (63' İhsan Furkan Deniz), Muhammed Emel (62' Emre Hasan Balcı), Murat Uluç (90' Ulaş Zengin), Abdülkadir Akyıldız

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Hakem: Yalçın Taşkınfurat, Aykut Onar, Önder Çalış, Fatih Çalışkan

Goller: DK 17: Ömer Çoban (Altay), DK 23: Murat Uluç (Altay), DK 80: İhsan Furkan Deniz (Altay)

Sarı Kartlar: DK 42: Hüseyin Ateş (Cizrespor), DK 43: Muhammed Emel (Altay), DK 52: Hikmet Yiğit Yöney (Altay), DK 55: Hayrullah Çelik (Altay), DK 73: Murat Uluç (Altay), DK 87: Halil Yılmaz (Altay)

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