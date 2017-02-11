Sivas Belediyespor 2 - Fethiyespor 1
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SİVAS BELEDİYESPOR 2 - FETHİYESPOR 1

Sivas Belediyespor 2 - Fethiyespor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Sivas Belediyespor ile Fethiyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 2-1 kazandı.

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Sivas Belediyespor 2 - Fethiyespor 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Sivas Belediyespor ile Fethiyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 2-1 kazandı.

Sivas Belediyespor: Yakup Bugün, Ali Aydın, Tunay Acar, Yakup Yiğit, Tolga Tekin, Abdurrahman Kuyucu, Seyid Ahmet Han (87' Nuri Melih Mursal), İsmail Ayaz (69' Onur Bektaş), Emrah Bedir, Mehmet Uğur Tülümen, Niyazi Batuhan Salman (87' Mehmet Fatih Ayık)

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Fethiyespor: Kubilay Anteplioğlu, Bayram Çetin, Eray Açıkgöz, Mert Er Estik, Fatih Kuruçuk, Bekir Ozan Has, Oktay Pop (72' Cemre Atmaca), Aytaç Deniz, Hüseyin Cihan Avcu (59' Oğuzhan Yıldırım), Nurettin Çağlar (83' Samet Yeniceli), Emir Gökçe

Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran

Hakem: Yaşar Can Temizel, Yusuf Doğan, İsmail Uğur Göçmen, Özgür Sepin

Goller: DK 73: Mehmet Uğur Tülümen (Sivas Belediyespor), DK 77: Bekir Ozan Has (Fethiyespor), DK 90: Emrah Bedir (Sivas Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 26: Bayram Çetin (Fethiyespor), DK 44: Oktay Pop (Fethiyespor), DK 69: Tunay Acar (Sivas Belediyespor), DK 72: Emrah Bedir (Sivas Belediyespor), DK 78: Ali Aydın (Sivas Belediyespor), DK 79: Oğuzhan Yıldırım (Fethiyespor), DK 80: Mehmet Uğur Tülümen (Sivas Belediyespor), DK 90: Fatih Kuruçuk (Fethiyespor), DK 90: Onur Bektaş (Sivas Belediyespor)

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