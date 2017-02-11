SİVAS BELEDİYESPOR 2 - FETHİYESPOR 1

Sivas Belediyespor 2 - Fethiyespor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında Sivas Belediyespor ile Fethiyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor 2-1 kazandı.
Sivas Belediyespor: Yakup Bugün, Ali Aydın, Tunay Acar, Yakup Yiğit, Tolga Tekin, Abdurrahman Kuyucu, Seyid Ahmet Han (87' Nuri Melih Mursal), İsmail Ayaz (69' Onur Bektaş), Emrah Bedir, Mehmet Uğur Tülümen, Niyazi Batuhan Salman (87' Mehmet Fatih Ayık)
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
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Fethiyespor: Kubilay Anteplioğlu, Bayram Çetin, Eray Açıkgöz, Mert Er Estik, Fatih Kuruçuk, Bekir Ozan Has, Oktay Pop (72' Cemre Atmaca), Aytaç Deniz, Hüseyin Cihan Avcu (59' Oğuzhan Yıldırım), Nurettin Çağlar (83' Samet Yeniceli), Emir Gökçe
Teknik Direktör: Mehmet Akif Başaran
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Can Temizel, Yusuf Doğan, İsmail Uğur Göçmen, Özgür Sepin
Goller: DK 73: Mehmet Uğur Tülümen (Sivas Belediyespor), DK 77: Bekir Ozan Has (Fethiyespor), DK 90: Emrah Bedir (Sivas Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 26: Bayram Çetin (Fethiyespor), DK 44: Oktay Pop (Fethiyespor), DK 69: Tunay Acar (Sivas Belediyespor), DK 72: Emrah Bedir (Sivas Belediyespor), DK 78: Ali Aydın (Sivas Belediyespor), DK 79: Oğuzhan Yıldırım (Fethiyespor), DK 80: Mehmet Uğur Tülümen (Sivas Belediyespor), DK 90: Fatih Kuruçuk (Fethiyespor), DK 90: Onur Bektaş (Sivas Belediyespor)
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