Erzin Belediyespor 0 - Kartalspor 1
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ERZİN BELEDİYESPOR 0 - KARTALSPOR 1

Erzin Belediyespor 0 - Kartalspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Erzin Belediyespor ile Kartalspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kartalspor 1-0 kazandı.

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Erzin Belediyespor 0 - Kartalspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Erzin Belediyespor ile Kartalspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kartalspor 1-0 kazandı.

Erzin Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Metin İlhan, Emre Keleşoğlu, Abdulhaluk Aba (75' Serhat Akyün), Umut Çelik, Şahin Tüter, Nureddin Ersoy, Fatih Uyar, Samed Ali Kaya, Mahsum Kara (63' Oğuzhan Bozkurt), Yılmaz Lüle (80' Serdar Sudun)

Teknik Direktör: Ali Toprak

Kartalspor: Osman Şimşek, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz, Tulga Balcı, Recep Yaşar, Dündar Denizhan (90' Görkem Güven), Ozan Solak, Mustafa Şeker (67' Zafer Çuvalcı), Aytek Öktem, Muhammet Ocak (76' Tahsin Hacımustafaoğlu)

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Hakem: Öner Fırat, Harun Reşit Güngör, Mesut Küçükarslan, Bahattin Doğan

Gol: DK 19: Emrah Taysı (Kartalspor)

Sarı Kartlar: DK 17: Yılmaz Lüle (Erzin Belediyespor), DK 65: Tulga Balcı (Kartalspor), DK 80: Tahsin Hacımustafaoğlu (Kartalspor)

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