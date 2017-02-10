K Karabükspor 2 - Beşiktaş 1
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K KARABÜKSPOR 2 - BEŞİKTAŞ 1

K Karabükspor 2 - Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında K Karabükspor ile Beşiktaş Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı K Karabükspor 2-1 kazandı.

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K Karabükspor 2 - Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında K Karabükspor ile Beşiktaş Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K Karabükspor 2-1 kazandı.

K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Kerim Zengin, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Olafur Skulason, Ceyhun Gülselam, Valerica Gaman, Cristian Tanase (46' Ermin Zec), Mustapha Yatabare (68' İlhan Depe), Evgen Seleznyov (90' Paul Papp)

Teknik Direktör: Igor Tudor

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Ryan Babel (73' Vincent Aboubakar), Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (61' Tolgay Arslan), Anderson Talisca, Cenk Tosun

Teknik Direktör:

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan, Suat Arslanboğa

Goller: DK 50: Ermin Zec (K Karabükspor), DK 73: Evgen Seleznyov (K Karabükspor), DK 87: Vincent Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 21: Adriano Correia (Beşiktaş), DK 81: Gökhan Gönül (Beşiktaş), DK 90: Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

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