K KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K Karabükspor - Beşiktaş sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak K Karabükspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 20. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Mustapha Yatabare, Kerim Zengin, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Olafur Ingı Skulason, Barış Başdaş, Yevgen Seleznov, Crıstıan Tanase, Ahmet Şahin
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Matej Mıtrovıc, Adrıano Correıa Claro, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Atıba Hutchınson, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör:
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Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan, Suat Arslanboğa
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