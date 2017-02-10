Hentbolda haftanın programı
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HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Hentbolda haftanın programı

Erkekler Süper Lig'de 17. hafta müsabakaları yapılacak.

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Hentbolda Bayanlar Süper Lig'e 18. hafta maçlarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 17. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

11 Şubat Cumartesi:

13.00 Selçuklu Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

12 Şubat Pazar:

13.00 Bozokspor-Nilüfer Belediyespor (Bozok)

13.00 Amasya Taşova YİBO-Trabzonspor (Taşova)

14.00 Merzifon Belediyespor-Maliye Piyango (Suluova Mahmut Demir)

15.00 Göztepe-Aziziye Belediyesi Termal Spor (Bülent Özkul)

15.00 MYK Hentbol-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (THF)

15 Şubat Çarşamba:

17.00 Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz (Antalya)

Bayanlar Süper Lig

11 Şubat Cumartesi

13.00 Adana Şakirpaşa-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Serinevler Yüreğir)

14.00 Aksaray Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Hasan Dağı)

15.00 Eskişehir Hentbol-Artsam Koleji (Porsuk)

17.00 Zağnosspor-Samsun Gençlik (Trabzon 19 Mayıs)

12 Şubat Pazar:

16.00 Osmangazi Belediyespor-Genç Uşakspor (Dikkaldırım)

18.00 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)

15 Şubat Çarşamba:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Ardeşen Gençlik (THF)

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