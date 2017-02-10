VOLEYBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
11 Şubat Cumartesi
13.00 Fenerbahçe-İdmanocağı (Metro Enerji Arena)
14.00 Galatasaray-Nilüfer Belediyespor (Galatasaray Park Voleybol)
16.00 Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Anafartalar)
17.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)
12 Şubat Pazar:
13.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
Efeler Ligi
Bugün:
17.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)
11 Şubat Cumartesi
13.00 Ziraat Bankası-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
15.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
12 Şubat Pazar:
14.00 Maliye Piyango-Şanlıurfa Memleketspor (TVF Başkent)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)
13 Şubat Pazartesi:
16.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş (Afyonkarahisar Atatürk)