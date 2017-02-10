Voleybolda haftanın programı
﻿
Site İçi Arama
﻿

VOLEYBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 15. hafta maçları oynanacak.

233 Okunma

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

11 Şubat Cumartesi

13.00 Fenerbahçe-İdmanocağı (Metro Enerji Arena)

14.00 Galatasaray-Nilüfer Belediyespor (Galatasaray Park Voleybol)

16.00 Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Anafartalar)

17.00 Halkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)

12 Şubat Pazar:

13.00 VakıfBank-Sarıyer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

Efeler Ligi

Bugün:

17.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk)

11 Şubat Cumartesi

13.00 Ziraat Bankası-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

15.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

12 Şubat Pazar:

14.00 Maliye Piyango-Şanlıurfa Memleketspor (TVF Başkent)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)

13 Şubat Pazartesi:

16.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş (Afyonkarahisar Atatürk)

ETİKETLER
3
Ümit Özat: "Her sezon final oynuyor değiliz"
2
İsmet Taşdemir: "Biz kendimize güveniyoruz"
2
Ankaragücü, Gümüşhane'de ilki başarmak istiyor
1
Gümüşhanespor'a Belediye Başkanı ve Vali ziyareti!
5
Yiğiner: "Borç, 50 milyon liraya düştü"
Bady: "Uyum sorunu yaşamadım"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿