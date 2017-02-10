FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 22, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 24, 2 ve 3. gruplarda ise 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Şubat Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları Arena)

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

12 Şubat Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor (Manisa 19 Mayıs)

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediyesi)

19.00 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom Arena)

13 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Gaziantep Arena)

TFF 1. Lig

11 Şubat Cumartesi

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor (Vodafone Arena)

13.30 Ümraniyespor-Elazığspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Eskişehirspor-Manisaspor (Yeni Eskişehir)

18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor (Mersin)

12 Şubat Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Sivasspor-Samsunspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor (Giresun Atatürk)

18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)

13 Şubat Pazartesi:

19.00 Göztepe-Balıkesirspor (Bornova)

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

11 Şubat Cumartesi

13.00 Sivas Belediyespor-Fethiyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

12 Şubat Pazar:

13.00 Ofspor-Bucaspor (Of İlçe)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükçekmece Tepecikspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

13.30 Kocaeli Birlikspor-Fatih Karagümrük (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Nazilli Belediyespor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Nazilli İlçe)

13.30 Pendikspor-Keçiörengücü (Pendik)

13.30 Hacettepe-Anadolu Üsküdar 1908 (Ankara 19 Mayıs)

13.30 Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

Kırmızı Grup

12 Şubat Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Tokatspor-Tuzlaspor (Gaziosmanpaşa)

13.30 Niğde Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Sarıyer-Menemen Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Eyüpspor-1461 Trabzon (Eyüp)

13.30 İnegölspor-Kayseri Erciyesspor (İnegöl İlçe)

13.30 Kırklarelispor-Aydınspor 1923 (Kırklareli Atatürk)

13.30 Karşıyaka-Hatayspor (İzmir Atatürk)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

11 Şubat Cumartesi

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Kocaelispor (Van Atatürk)

13.00 Erzin Belediyespor-Kartalspor (Erzin İlçe)

13.00 Cizrespor-Altay (Cizre İlçe)

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Sancaktepe Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)

13.30 Kütahyaspor-Karacabey Birlikspor (Dumlupınar)

13.30 Manavgatspor-Bayburt Grup Özel İdare (Evrenseki)

13.30 Ankara Demirspor-Çorum Belediyespor (Cebeci İnönü)

13.30 Tekirdağspor-Kızılcabölükspor (Namık Kemal)

13.30 Gölcükspor-Kozan Belediyespor (Gölcük Şehir)

2. Grup

12 Şubat Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Pazarspor (Batman 16 Mayıs)

13.00 Kırıkhanspor-Dersimspor (Kırıkhan İlçe)

13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Kırıkkale Başpınar)

13.30 Çatalcaspor-Halide Edip Adıvarspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Dardanelspor-Derincespor (Çanakkale 18 Mart)

13.30 Yeşil Bursa-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Düzcespor-Yomraspor (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Kemerspor 2003-Tire 1922 (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Silivrispor-Erbaaspor (Silivri)

3. Grup

12 Şubat Pazar:

13.00 12 Bingölspor-Bayrampaşa (Bingöl Şehir)

13.00 Payasspor-Elaziz Belediyespor (Payas İlçe)

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Afjet Afyonspor-Darıca Gençlerbirliği (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Sakaryaspor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

13.30 Maltepespor-Diyarbekirspor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Ankara Adliyespor-Orduspor (Ankara OSTİM)

13.30 Bergama Belediyespor-Orhangazispor (Bergama 14 Eylül)

13.30 Muğlaspor-Tarsus İdmanyurdu (Muğla Atatürk)