Ümit Özat: "Her sezon final oynuyor değiliz"
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ÜMİT ÖZAT: "HER SEZON FİNAL OYNUYOR DEĞİLİZ"

Ümit Özat: "Her sezon final oynuyor değiliz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: "Artık tamamen lige konsantre olacağız. Bu maçlar artık 6 puanlık''

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin ardından tamamen Spor Toto Süper Lig'e konsantre olduklarını belirterek, "Bu maçlar artık 6 puanlık. Yenilmezsen rakiplerini arkanda bırakacağın maçlar." dedi.

Ümit Özat, başkent ekibinin Türkiye Kupası'ndan elenmesi ve Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Kupası'nda kadro zenginliği olan takımların devam ettiğine dikkati çeken Özat, "Tur atlasaydık Fenerbahçe ile 2 maç oynayacaktık. Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçının galibi, Medipol Başakşehir herkesin favorisi... Diğer taraftan Atiker Konyaspor, onun da final oynayacağını düşünüyorum. Kupayı almak için evet buraları geçmek lazımdı ama bu kadar yeni oyuncuyla 5 maç, lig maratonunda bizi sıkıntıya sokar mıydı, doğrusu bilemeyiz." diye konuştu.

Kupayı özellikle, hayatını kaybeden duayen başkan İlhan Cavcav'ın kabrine götürmek istediklerini dile getiren Özat, "Bu takım geçen sezon Etimesgut Belediyespor'a, önceki sezon ise Nazilli Belediyespor'a elenmiş. Tamam, kupa müzemizde var ama her sezon da final oynuyor değiliz. Tur atlasaydık elbette iyi olacaktı. Kim istemez en kısa yoldan Avrupa'ya gitmeyi, ama olmadı. Lige dönmeliyiz. Benim için sergilenen oyun, yeni transferlerimizin uyum sürecini aşması sevindirici ve umut verici." ifadelerini kullandı.

"Rakiplerini arkada bırakacağın maçlar"

Kupada elenmelerinin ardından tamamen lig maçlarına konsantre olduklarını belirten Özat, "Bu maçlar artık 6 puanlık. Yenilmezsen rakiplerini arkanda bırakacağın maçlar." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekibin artık bütün ağırlığını lige vereceğini dile getiren Özat, "4-5 maç kazanarak 35-40 puanlara yaklaşırsak, oyununun daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Amacımız en kısa sürede 4 galibiyet alabilmek." diyen Özat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, üst üste yakaladığımız bir seri sonucunda mı olur, iki maçta bir mi olur, 8-9 maçta mı olur bilemeyiz. Amacımız ligin bitimine 7-8 hafta kala 12-13 puan toplamak. 36-37 puanı bulursak bu durum takımın oyununa pozitif yansıyacaktır. Yeni transferlerimizden Luccas Claro Dos Santos uyum sorununu aştı, Renato Escobar Baruffi (Bady) daha iyi, Etien Velikonja iyi olacak. Eksiğimiz Tokelo Rantie, o da aramıza katılınca daha iyi bir takım hüviyetine kavuşacağız."
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Abdurrahman Kirmizi
10 Şubat 201717:19
Seni orada ayin 25 inden sonra 1 gun daha tutacak yonetimi ben sorgularim.Sana gelene kadar takimi uzun sure teslim edip kurmasina izin verilecek ne hocalar var. Hoca bozuntusu.
2
Gençlerim 06
10 Şubat 201717:12
Allahım sen sabır ver Yarabbim. Ümit Özat kardes; sen bizim sabrımızı sınamak için mi, "bakin kadir kıymet bilmezseniz sizi en kötü garabetlerle test ederim" diyen ilahi güçler tarafından mı gönderildin!!!!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@
1
GB
10 Şubat 201715:53
Ümit Özat ilk 6 hedefin ne oldu ? Hem eldekileri sattıracaksın, sonra da "eksik kaldı böyle oldu" diyeceksin. Ne güzel dünya değil mi ?
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