İSMET TAŞDEMİR: "BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Hakemlerin iyi maç yönetmediğini savunan Ankaragücü Teknik Direktörü Taşdemir, “İnşallah bu açıdan talihsizlik yaşamayız” diye konuştu

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Hakemlerin iyi maç yönetmediğini savunan Ankaragücü Teknik Direktörü Taşdemir, “İnşallah bu açıdan talihsizlik yaşamayız” diye konuştu

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve maç fazlası ile liderlik koltuğunda oturan Ankaragücü hafta sonu oynayacağı zorlu Gümüşhanespor maçı hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde sürdürüyor.

Önemli maç öncesi SABAH Ankara'ya konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İkinci yarı başlangıcından itibaren takım olarak iyi oynuyoruz. İlk yarıya nazaran daha iyi işler yapıyoruz. İlk yarıda özellikle son 6-7 maçlık bir düşüşümüz vardı. Ama ona rağmen kazandığımız maçlar vardı. İkinci yarı bu kazanmayı iyi oyunla getirmeye başladık. Bizim takım bunu yapabilecek kapasitede. Ancak maç maç hafta hafta her şey değişebiliyor" dedi.

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HAKEMLER İYİ DEĞİL

Ligdeki hakemlerin iyi maç yönetmediğinin de altını çizen deneyimli teknik adam, "Bu haftada iyi bir rakiple oynayacağız. Ama biz kendimize göre kuvvetliyiz. Bizim artılarımız daha fazla. İnşallah saha durumları bize sıkıntı vermezse iyide bir maç olacağını düşünüyorum. Ayrıca hakem yan etkileri devreye girmezse; çünkü hakemler gerçekten bu ligde iyi maç yönettiğini söyleyemeyiz. Bugün Süper Lig'de kıyamet koparılan kararların biz daha ağırlarını yaşıyoruz ama bizim sesimizi duyan yok. Dolayısı ile inşallah bu açıdan talihsizlik yaşamayız. Öbür türlü biz kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle sezon sonunu iyi bitirebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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TRİBÜNDEKİ BİRLİKTELİK SAHAYA YANSIDI

İnegölspor karşısında taraftarın müthiş olduğunu belirten Taşdemir, "Biz daha önce de pozitif futbol oynuyorduk ama emin olun bu haftaki oyunu pozitif hale getiren tek şey bizim seyircimiz oldu. Çünkü inanılmaz derecede bütün gruplar birleşmiş şekilde tek ağızdan Ankaragücü sesi çıkıyordu. Başka hiç kimseye bir şey söylenmedi. Sadece ve sadece takım için uğraşıldı. Tribünde sağlanan birliktelik de sahaya yansıdı. Bu haftaki galibiyetimizin baş mimarı taraftarlarımızdır. Ben sezon başından beri bunu vurgulamaya çalıştım. Ben bu hafta bizim oynadığımız dönemdeki Ankaragücü tribününü gördüm. Hep söylüyorum; bizim kötü oynadığımız zamanlar da olacaktır. İstediğimiz skoru alamadığımız zamanlar da olacaktır. Taraftarımızın bu haftaki atmosferini sezon sonuna kadar yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.