Tangocular ve Sambacılar sahne alıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

TANGOCULAR VE SAMBACILAR SAHNE ALIYOR

Tangocular ve Sambacılar sahne alıyor

Güney Amerika'nın iki önemli ülkesi Brezilya ile Arjantin, 9 Haziran'da Avustralya'da dostluk maçı yapacak

326 Okunma

Messili Arjantin ile Neymarlı Brezilya, 9 Haziran Cuma günü Avustralya'da dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Avustralya Spor Bakanı John Eren tarafından yapılan açıklamada, Melbourne kentindeki MCG Stadı'nda Brezilya ile Arjantin arasında 9 Haziran'da dostluk maçı yapılacağı belirtildi.

Barcelona'nın iki yıldız futbolcusu Lionel Messi ile Neymar'ı karşı karşıya getirecek mücadeleye sahne olacak yaklaşık yüz bin kişilik stadın tamamen dolması bekleniyor.

İki takım arasında FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup aşamasında geçen kasım ayında oynanan son mücadelede, Philippe Coutinho, Neymar ve Paulinho'nun golleriyle Brezilya, Arjantin'i 3-0 yenmişti.

ETİKETLER
3
Ümit Özat: "Her sezon final oynuyor değiliz"
2
İsmet Taşdemir: "Biz kendimize güveniyoruz"
2
Ankaragücü, Gümüşhane'de ilki başarmak istiyor
1
Gümüşhanespor'a Belediye Başkanı ve Vali ziyareti!
5
Yiğiner: "Borç, 50 milyon liraya düştü"
Bady: "Uyum sorunu yaşamadım"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿